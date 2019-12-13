Haberler » Güncel » Tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü - Haber

Tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde gece evinin bahçesindeki tuvalete giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ömer İrkek (70), yaşamını yitirdi.

13.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:14Tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA'nın ilçesinde gece evinin bahçesindeki tuvalete giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ömer İrkek (70), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Siverek ilçesi Eskihan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ömer İrkek, evlerinin bahçesindeki tuvalete giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan İrkek yaralandı. Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer İrkek, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ömer İrkek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08 Uşak'taki trafik kazasında ölenlerden biri daha toprağa verildi - Haber
15:08 AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı el emeği ürünleri çarşısı açtı - Haber
15:08 Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya... - Haber
15:08 Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Haber
15:08 Karapınar'da "Tarımda Suyu İyi Kullanma Projesi" tamamlandı - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 15:08:42