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İş yerini soymak için tuvalette saklanan kişi yakalandı

Bolu'da bir restoranın tuvaletinde iş yerini soymak için bekleyen kişi 5 bin lirayı çalıp kaçtı. Polisin incelemesi sonrası tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

26.09.2019 11:29

Bolu'da bir restoranın tuvaletinde saklanıp, iş yerinin kapanmasını bekledikten sonra kasada bulunan 5 bin TL parayı çalan E.G. (33), yakalandı.

KASADAKİ PARALARI ALDI

İstanbul'dan Bolu'ya gelen E.G., 3 gün boyunca müşteri kılığında restorana girerek keşif yaptı. Kalabalıktan faydalanarak tuvalete girip, restoranın kapanmasını bekleyen E.G., işyerinin kapanmasıyla, yazar kasada bulunan 5 bin lirayı çaldı. Restoranda bulunan kilitli kasayı da çalmaya çalışan E.G., otomobiline kadar taşıdığı kasayı araca sığdıramayınca olduğu yerde bırakıp kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yerini soymak için tuvalette saklanan kişi yakalandı

İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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