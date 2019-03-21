Tuvaletin Duvarına Yazılan Taciz İddiası, Üniversiteyi Karıştırdı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bazı kadın öğrenciler, öğretim elemanlarının kullandığı tuvaletin kapısına uzun süredir Profesör İ.K tarafından taciz edildiklerini yazdılar. Söz konusu iddiayla ilgili açıklama yapan sosyoloji bölümü öğrencileri, İ.K tarafından sürekli tacize uğradıklarını ve hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen taciz, üniversiteyi karıştırdı. Bazı öğrenciler, kendisini taciz ettikleri iddia ettikleri akademisyenin ismini tuvalet duvarına yazarak tacize uğradıklarını söyledi. İddiaya göre, yazıyı farkeden dekanlık söz konusu yazısı hemen sildi ve tuvaleti öğrencilerin kullanımına kapattı.

Söz konusu iddiaya ilişkin sosyoloji bölümü öğrencileri Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

5 YILDIR TACİZE UĞRADIKLARINI İDDİA ETTİLER

"Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri olarak bu konuda bir açıklama yapma gereği duydu. Tweette bahsi geçek kişi aynı bölümün öğretim üyesi İ.K'dır. Bölümün kurulduğu 2014 senesinden beri birçok arkadaşımız kendisinin sistematik tacizlerine, hakaretlerine ve tehditlerine maruz kalmıştır. Kendisi hedef olarak seçtiği kadın öğrencileri, yalnızlaştırarak tepki göstermelerine engel olmuş, tepki göstermeleri durumunda notla tehdit etmiş ve tacizlerine boyun eğmeleri durumunda ise çeşitli vaatlerde bulunmuştur."

TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 8

"Edebiyat Fakültesi Dekanlığına ve gerekli yerlere başvurularda bulunuldu fakat süreç uzatıldı. Arkadaşlarımız ailelerinden ve çevrelerinden çekindikleri ve isimlerinin bilinmesini istemedikleri için bu olayı şimdiye kadar sosyal medyaya yansıtmamıştır. Çünkü okulumuzun bizim yanımızda olacağını düşünmüştük. Fakat görülen o ki bu durumla ilgili bir kamuoyu oluşturmadan çözülmesi imkansız durumda. Tespit edebildiğimiz, haberimizin olduğu tacize uğrayan şimdilik 8 kişi."

"ODAYA KİLİTLEDİ" İDDİASI

"Bu rakam dışında hakaret ve tehditlerine uğrayan birçok erkek arkadaşımız da var. Kadın arkadaşlarımızı vize/ Final notlarını sisteme girmek için yardım isteme bahanesiyle odasına kitleyip sarılmaya, öpmeye çalışmış, genellikle gece yarısından sonra ahlaksız mesajlar atmıştır."

İşte tuvaletin duvarına yazılan yazı;