Tuvaletini yaparken belindeki silah ateş alan adam yaralandı Tuvaletini yaparken az daha ölüyordu
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde tuvaletini yaparken belindeki silahı ateş alan adam yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, Orhaniye
Mahallesi, Ankara
Caddesi üzerindeki bir oto tamirhanesinde yaşandı. İddiaya göre Arkadaşının işlettiği oto tamirhanesine ziyarete gelen Yasin Temur tuvalete girerken belindeki tabancasını çıkarmadı. Kemerde takılı kılıfın içinde bulunan silah Temur'un tuvaletini yapmak istediği sırada ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Temur'un kalçasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı adam İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Temur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:26