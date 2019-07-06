06.07.2019 14:03
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Tuvaletini yapmak için seçtiği yer kabusu oldu!

Tuvaletini yapmak için seçtiği yer kabusu oldu!

Denizli'de, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek uçurumdan kayalıklara düşen 45 yaşındaki şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde, Ahmet A. (45) tuvaletini yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan kayalıklara düştü.Ahmet A.itfaiye ekipleri tarafından halatla uçuruma inilerek kurtarıldı.

Cevherpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında Ahmet A., 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kayalık alana düşen Ahmet A.'yı kurtarmak için çalışma başlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Halatla kayalıklara inen itfaiye ekipleri, yaralı Ahmet A.'yı, sedyeye bağlayarak düştüğü yerden çıkardı. Vücudunda kırıklar oluşan Ahmet A., ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın, ayakta tuvalet ihtiyacını giderirken dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
Denizli, İtfaiye, Kale, 3. Sayfa

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