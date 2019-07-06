06.07.2019 15:57
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Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü

Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düşen Ahmet A. (45), itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düşen Ahmet A. (45), itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Cevherpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında Ahmet A., 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kayalık alana düşen Ahmet A.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla kayalıklara inen itfaiye ekipleri, yaralı Ahmet A.'yı, sedyeye bağlayarak düştüğü yerden çıkardı. Vücudunda kırıklar oluşan Ahmet A., ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın, ayakta tuvalet ihtiyacını giderirken dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü öğrenildi.

- Denizli
Kaynak: DHA
Denizli, İtfaiye, Kale, Güncel

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