AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine girip, kabinlerden birinin kapısının altından cep telefonu kamerasıyla içerideki kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalışan E.E. yakalanıp, gözaltına alındı.

KADINLAR TUVALETİNE GİRDİ, GÖRÜNTÜ ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Olay, akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. E.E., AVM'de bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., iddiaya göre, kabinlerden birinin altından telefonunu uzatıp, içerideki mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı.

KADIN ÇIĞLIK ATINCA ŞÜPHELİ KAÇTI

Durumu fark eden kadın çığlık atınca panikleyen E.E., tuvaletten çıkıp, kaçmaya başladı. Güvenlik görevlilerince yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Mağaza görevlisi kadının, şikayetçi olduğu E.E. gözaltına alındı.