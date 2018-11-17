Tuvaline Çiviyle Hayat Veriyor (1)

MUHAMMED YUSUF/ORHAN GÜVEL - Çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle resimlerinde fırça yerine çivi, boya yerine de tandır isi kullanarak bu yeteneğini geliştiren, şimdiye kadar birçok sergi açan Vanlı Ressam Haydar Ekinek, eserlerini Avrupa
ile Arap ülkelerinde de sergilemeyi hedefliyor.
Ekinek, tandır isinden duvarlara figür çizmekten profesyonel ressamlığa uzanan sanat hayatını, AA muhabirine anlattı.
Van'ın Çomaklı
köyünde 1967'de doğduğunu anlatan Ekinek, "Köyümüzde okul yoktu. Bu yüzden yatılı okulda okudum. Bunun bana çok faydası oldu. İnsan burada yalnız başına yaşamayı öğreniyor. Ayaklarınızın üzerinde durmayı öğreniyorsunuz. Resim merakım ilkokul yaşlarımda başladı. Köyde yaşadığım dönemde kitap ve defterim olmadığı için çamurla ve kille heykeller yapıyordum. Köyde bunları bulmak zor. Çok nüfuslu bir ailenin mensubu olduğum için bu imkanlar çok çok uzağımdaydı. Ortaokul ve lise döneminde resim yarışmalarında Van genelinde çeşitli ödüller aldım. Sonra İstanbul
'a geldik." diye konuştu.
"Tandır isiyle duvarlara resimler yapıyordum"
Van'da iken bir resim atölyesi kurmanın hayallerinin ötesinde olduğunu ifade eden Ekinek, "Bizim köylerde ekmek pişirilen tandırlar olur. Köy köy gezip o tandırlardan çıkan isleri toplardım. O dönemde bu islerden faydalanarak duvarlara resimler yapıyordum. Çocukluğum duvarlara çeşitli figürler çizerek geçti. Annem çatlakların ağrısı geçsin diye geceleri ellerime yoğurdun üzerindeki kaymağı sürerdi. Böyle bir başlangıcı oldu bu sanata başlamamın." dedi.
"Ressam olmak için İstanbul'a geldim"
İmkansızlıklar içerisinde bir şeyler başarmaya çalıştığını aktaran Ekinek, "Zaten resmin kendisi hayaldir. Hayallerinizin peşinden gidecekseniz bunun için büyük bir çaba göstermeniz gerekecektir. Ben bunu yaptım. Liseden sonra imkanım olmadığı için üniversiteye gidemedim. Çantamı sırtıma aldım herkes şarkıcı, türkücü olmak için gelir ben ressam olmak için İstanbul'a geldim. İlk reklamcılık ve tabelacılık işine girdim. Yıllarca duvarlara resim yaptım camlara yazı yazdım. Derken geçimimizi de sağlamak amacıyla bugünkü atölyemizi kurma imkanı bulduk. Yaklaşık 10 yıldır çalışmalarımı bu atölyede yürütüyorum. Bundan sonraki hedefim sanat adına bir şeyler ortaya koyabilmek." ifadelerini kullandı.
Resim yeteneğinin ilkokul öğretmeni tarafından fark edildiğini belirten Ekinek, "İlkokul öğretmenim Hanlar Koca. Bana resmi sevdiren kişi oydu. Bana kağıtlar ve boyalar verirdi. Benim için sınıfın köşesinde özel bir masa hazırlamıştı. Resimlerimi o masada çiziyordum. Sanatıma ve hayatıma en büyük katkı ilkokul hocamdan geldi. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Avrupa,Van
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:08