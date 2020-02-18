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Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı

Yeni filmi Ağır Romantik'in galasında konuşan Tuvana Türkay, rol arkadaşı Onur Tuna'nın "Çekimlerde çok eğlendik" demesinin üzerine "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" diyerek soğuk rüzgarlar estirdi. Kısa sürede olay olan Türkay, Instagram hesabından kendisini savundu.

18.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:49

Geçtiğimiz akşam başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galası yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı galada Türkay'ın yaptığı gaf kısa sürede ortamı gerdi.

ROL ARKADAŞINA GÖNDERME YAPTI

Filmin başrol oyuncusu Onur Tuna, muhabirlere filmden bahsederken "Eğlenerek bu işi yaptık. Birlikte güzel sahnelerimizin olduğuna inanıyoruz." dedi. Tuna'dan sonra filmdeki kadın başrol olan Tuvana Türkya kamera karşısına geçti. "Herkesin içini ısıtacak bir film oldu" diyen Türkay sözlerine "Şimdiye kadar karşılaştıkları romantik komedilerden biraz farklı, ters köşe. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım izleyenler de bunu hissederler klişelerine girmeyeceğim. Hiç kimse çektiği filmle alakalı 'Ben çok kötü bir film çektim; gitmeyin, izlemeyin' demez" diyerek devam etti.

Türkay'ın sözleri karşısında bozulan Onur Tuna ve Altan Erkekli'nin yaşadığı şaşkınlık ise yüzlerinden okundu.

"KÖTÜ NİYETLİ VE KÖTÜ KALPLİ OLDUĞUNUZ AKLIMDAN ÇIKMIŞ"

Alaycı konuşmaları ve tavırlarıyla kısa sürede tepki çeken Tuvana Türkay, hesabından sitemkar bir paylaşım yaparak şunları söyledi: "Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle ilgili espriler yaptık ve gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir."

Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?

Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?

Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı

Tuvana Türkay, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
KUZEYİN UŞAĞI:ağzı da açık kalmış, yaşanan intiharlar, depremler, bunların umurundamı ki. . . gerçekler. . . .
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KKK:Ünlüler kervanına girmek tehlikeli. Aşk yaşamayı çok seviyorlar.
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NEKKİ:Bunun da burnu havada ama güzel kız bir sivilce yeter belkide çıban (^_-)
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ADINIZI YAZIN:Arkada Altan ERKEKLİ gibi bir tiyatro üstadı var ama konuşanlara bakar mısın?
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MUSTAFA37:Film hiç güzel değildi. Onur TUNA ya da o rol hiç yakışmamış. İzlediğim en kötü Türk sineması diyebilirim.
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PARDON LAVABO NE TARAFTA:tuvana kim? o da mı ünlü? amma çok ünlü var. herkes ünlü olursa ünlü olmanın anlamı ne?
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