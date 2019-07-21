Haberler» Magazin» Haber

Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı

3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk ile 3'üncü kez yollarını ayıran Tuvana Türkay yaptığı spor hareketiyle çok konuşuldu.

21.07.2019 16:37

Aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen güzel oyuncu Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde uzatmalı sevgilisi futbolcu Alper Potuk'tan 3'üncü kez ayrılmıştı. Aşk hayatıyla gündeme gelen Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öne çıktı.

SPOR HAREKETİYLE HAYRANLIK UYANDIRDI

Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra spora olan düşkünlüğü ile de bilinen Tuvana Türkay, yaptığı spor hareketiyle ne kadar esnek olduğunu takipçilerine gösterdi.

"4'ÜNCÜ KÖPRÜ"

Genç oyuncu, bacaklarını dümdüz bir şekilde iki yana açtığı karesini "4. köprü" notuyla paylaştı. Yaptığı hareketin ne kadar zor olduğunu yazan takipçileri, Tuvana Türkay'a iltifat yağdırdı.

Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı
Tuvana Türkay, Alper Potuk, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:37   Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı
15:50   Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle dudak dudağa olan fotoğrafını paylaştı
15:25   Akçaabat'ta festival coşkusu sürüyor
15:03   71 yaşındaki Erdal Özyağcılar rap söylediği videoyla şaşırttı
14:35   Bodrum'da Sertab Erener konseri
14:29   Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli askerliği veda pozuyla bitirdi
13:20   Çaycuma'da Tuğba Yurt rüzgarı esti