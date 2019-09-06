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Tuvana Türkay cesur pozuyla Instagram'a damga vurdu

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla adından söz ettirdi. Paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağan Türkay, fotoğrafını bir süre sonra Instagram'dan kaldırdı.

06.09.2019 12:23

Estetiksiz hali ile uzun süre konuşulan Tuvana Türkay, şu sıralar yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Güzel oyuncunun son olarak Instagram'dan yaptığı cesur pozu sosyal medyaya damga vurdu.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR

Son olarak Kızlarım İçin dizisinde yer alan Tuvana Türkay, güzelliği ile hayranlarını büyülerken bir taraftan düzgün fiziğini de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

CESUR POZUYLA YÜREK HOPLATTI

Türkay, Women Health dergisi çekimlerinden paylaştığı pozuyla adeta yürek hoplattı. Kısa sürede binlerce beğeni alan pozunu sosyal medya hesabından kaldırdı. Oyuncunun bu hareketine ise takipçileri bir anlam veremedi.

Tuvana'nın Instagram'a damga vuran o pozu;

Tuvana Türkay cesur pozuyla Instagram'a damga vurdu

Tuvana Türkay, Instagram, Magazin

YORUMLAR (12)
KAAN: parasız kalmış
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ADINIZI YAZIN: ÇOK GÜZELSİN HAYATIMMM
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TALAT: ESTETİKSİZ HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? İNCECİK BİR AĞIZ DUDAK VE KOCAMAN SARKIK BİR BURUN. . ARTIK PARASI OLAN GÜZEL.
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E G M: TUVANA YİNE YAKIYORSUN ORTALIĞI BİTİYORO GÖZLERİNE BİR TANESİ
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1 3
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GÜNE SUUDİLERE SÖVEREK DEVAM EDİYORUM: günümüzde cok cabuk zengin olmak istiyorsaniz cocuklarinizi beyin cerrah, baytar veyada psikolog olarak yetistirmege gayret edin. . . sözde sanatci vs dünyasinin hepsi hasta, ya yeni beyine ya psikolojik tedaviye falan acilen ihtiyaclari var. . . . . . .
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1 1
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GÜZELE: keşke kaldırmasa dik dursa paylaşmaya devam edebilseymiş , bizler ona destek veriyorduk, kadın ne olursa olsun Cesurluğundan ödün vermemeli ;) iLham olmaya devam etmeli
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7 15
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BAYTAR SAMİ: indirimli calisan ve düsünebilen beyin nakillerine basladik . .
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2 1
GÜZELE CEVAP: BÜYÜK HARFLE YAZAYIM OKUMAKTA GÜÇLÜK YAŞAMA . . . . BEDENİNİN ÜZERİNDE DURAK YUVARLAR ŞEY KAFA İÇİNDE BEYİN VAR AMA MAALESEF SENDE YOK . . . DÜNYA GÜZEL OLSUN AMA SİZİN GİBİ DÜŞÜNENLER OLMASIN. . . . . . . . . . . . . .
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SABIR: ne olacak bu gençlerin hali
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:))): sananeeee
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