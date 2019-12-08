Tuvana Türkay, set arkadaşıyla el ele görüntülendi: Sette herkesle el eleyim

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Leyla karakterini canlandıran Tuvana Türkay, önceki akşam Cihangir'in ara sokaklarında setten bir arkadaşıyla el ele, sarmaş dolaş görüntülendi.

"BEN SETTE HERKESLE EL ELEYİM"

Basın mensuplarını fark edince oldukça şaşıran güzel oyuncu, "Beyefendi kaçtı. El ele, sarmaş dolaştınız" diyen muhabirlere, "Setten arkadaşım... Ben sette herkesle el eleyim. Size kırgınım; iki gün sonra şarkım yayında. Kitabımın bitmesine son bir hafta kaldı. Filmim 28 Şubat'ta vizyona giriyor ama siz benim sürekli aşk hayatımla ilgileniyorsunuz" yanıtı verdi.

"ALPER'DEN SONRA HAYATIMDA KİMSE OLMADI"

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile geçtiğimiz Temmuz ayında yollarını ayıran Türkay, "Alper'den sonra hayatımda kimse olmadı" şeklinde konuştu.