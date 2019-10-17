Tuvana Türkay'ın göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Onur Tuna'dan geldi

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay, Formsante Dergisi için kamera karşısına geçti. Spor kıyafetlerle poz veren oyuncu, fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Düzgün fiziği ve kusursuz cildiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tuvana Türkay, göbeği açıkta bırakan spor kıyafetleriyle poz verdi. Dergiye verdiği pozunu Instagram hesabından paylaşan oyuncuya ünlü isimlerden yorum yağdı. Müge Üzel ve Pucca başta olmak üzere birçok kişi, oyuncuya yorum yaptı.

KALPLİ GÜLEN YÜZLE CEVAP VERDİ

Türkay'a gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni ise şimdilerde reyting rekoru kıran Mucize Doktor dizisinin başrol oynayan Onur Tuna oldu. Tuna, oyuncunun fotoğrafına "Ne desem?" yorumunu yaptı. Gelen yoruma kalpli gülen yüz emojisiyle karşılık veren Türkay ise "Not al, hepsini bana söylersin" cevabını verdi.