Çok sayıda dizi ve filmde yer alan Tuvana Türkay, baaşrılı oyunculu ve açıklamalrı ile dikkat çekiyor. Magazin gündeminde d ekendine yer bulan ünlü oyuncu vatandaşalrın merak konusu olurken Tuvana Türkay kimdir, Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli gibi soruların odağı haline geldi. Peki Tuvana Türkay kimdir?

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Doğum tarihi : 3 Ekim 1990

Kaç yaşında: 29yaşında

Nereli : Doğum yereiÜsküdar, İstanbul

Boy : 1,75 m

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

Tuvana Türkay

TUVANA TÜRKAY FİLMOGRAFİ

Sinema

2013 Eksik Sayfalar - Ayşegül - Başrol Oyuncusu

2015 En Güzeli - Gizem - Başrol Oyuncusu

2015 Güvercin Uçuverdi - Sema Taşkın - Başrol Oyuncusu

2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) - Ayçörek Hatun - Başrol Oyuncusu

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı - Necmiye - Başrol Oyuncusu

2016 Sen Sağ Ben Selamet – Doğa - Başrol Oyuncusu

2017 Olanlar Oldu - Aslı - Başrol Oyuncusu

Televizyon

2009 Ayrılık - Kevok - Başrol Oyuncusu

2010 Nakş-ı Dil Sultan Başrol Oyuncusu

2010-2012 Yer Gök Aşk - Bade Palalı Hancıoğlu - Başrol Oyuncusu

2014 Kara Para Aşk - Bahar Çınar - Başrol Oyuncusu

2016 Oyunbozan - Ece - Başrol Oyuncusu

2017 Deli Gönül - Fatmanur - Başrol Oyuncusu

2017-2018 -Kızlarım İçin – Kumru- Başrol Oyuncusu

2019-2020 Yasak Elma - Leyla Çelebi