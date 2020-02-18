Çok sayıda dizi ve filmde yer alan Tuvana Türkay, baaşrılı oyunculu ve açıklamalrı ile dikkat çekiyor. Magazin gündeminde d ekendine yer bulan ünlü oyuncu vatandaşalrın merak konusu olurken Tuvana Türkay kimdir, Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli gibi soruların odağı haline geldi. Peki Tuvana Türkay kimdir?
TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
Doğum tarihi : 3 Ekim 1990
Kaç yaşında: 29yaşında
Nereli : Doğum yereiÜsküdar, İstanbul
Boy : 1,75 m
1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.
2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.
9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.
Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.
27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.
TUVANA TÜRKAY FİLMOGRAFİ
Sinema
2013 Eksik Sayfalar - Ayşegül - Başrol Oyuncusu
2015 En Güzeli - Gizem - Başrol Oyuncusu
2015 Güvercin Uçuverdi - Sema Taşkın - Başrol Oyuncusu
2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) - Ayçörek Hatun - Başrol Oyuncusu
2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı - Necmiye - Başrol Oyuncusu
2016 Sen Sağ Ben Selamet – Doğa - Başrol Oyuncusu
2017 Olanlar Oldu - Aslı - Başrol Oyuncusu
Televizyon
2009 Ayrılık - Kevok - Başrol Oyuncusu
2010 Nakş-ı Dil Sultan Başrol Oyuncusu
2010-2012 Yer Gök Aşk - Bade Palalı Hancıoğlu - Başrol Oyuncusu
2014 Kara Para Aşk - Bahar Çınar - Başrol Oyuncusu
2016 Oyunbozan - Ece - Başrol Oyuncusu
2017 Deli Gönül - Fatmanur - Başrol Oyuncusu
2017-2018 -Kızlarım İçin – Kumru- Başrol Oyuncusu
2019-2020 Yasak Elma - Leyla Çelebi