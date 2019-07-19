Tuvana Türkay ve Alper yine ayrıldı: Yüzünü görmek istemiyorum

Onur Tuna ile başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filmi ile gişede başarı yakalamaya hazırlanan Tuvana Türkay, aşk hayatında yeniden hüsrana uğradı. Oyuncu daha önce iki kez ayrılıp barıştığı futbolcu Alper Potuk ile yeniden ayrıldı.

ALPER'İ GÖRMEK İSTEMİYORUM

Akşam'da yer alan habere göre; Ramazan Bayramı'nda Dalaman'da baş başa tatil yapan çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Kendisini iki esmer kız ile aldatan sevgilisini affederek yeniden barışan Tuvana Türkay'ın yakın dostlarına, "Alper'i artık görmek istemiyorum" dediği söyleniyor.