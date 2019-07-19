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Tuvana Türkay ve Alper yine ayrıldı: Yüzünü görmek istemiyorum

Oyuncu Tuvana Türkay, 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli milli futbolcu Alper Potuk ile yeniden yollarını ayırdı.

19.07.2019 10:44

Onur Tuna ile başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filmi ile gişede başarı yakalamaya hazırlanan Tuvana Türkay, aşk hayatında yeniden hüsrana uğradı. Oyuncu daha önce iki kez ayrılıp barıştığı futbolcu Alper Potuk ile yeniden ayrıldı.

ALPER'İ GÖRMEK İSTEMİYORUM

Akşam'da yer alan habere göre; Ramazan Bayramı'nda Dalaman'da baş başa tatil yapan çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Kendisini iki esmer kız ile aldatan sevgilisini affederek yeniden barışan Tuvana Türkay'ın yakın dostlarına, "Alper'i artık görmek istemiyorum" dediği söyleniyor.

Tuvana Türkay ve Alper yine ayrıldı: Yüzünü görmek istemiyorum

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YORUMLAR (6)
YOU KNOOWWW: COK TA TIN YANI BUNLARIN ASK HAYATI BÖYLE - CIKARLAR ICIN KURULMUS ILISKILER- NE KADAR SÜRECEKTI SANKI
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GEMLİK: Fenerbahçeye ilk geldiğinde konuşmayı bile bilmiyordu.
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SILAYA UNDEBAH DEDİRTMEK İSTEYEN ADAM: BUNLARIN İKİSİDE ESTETİKLİ BURUNO ALVESLER
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ALEX: ŞU ALDATANLARI AFFETMEYİN ABİ YA
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FITBOLCU: Abi sen feneri affet, gerisini bana bırak
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MENZİLCİ MÜSLÜMAN: top oynayacağına burun amaliyadı olup garı kız peşinde koşan tipsiz alper, yakında 3. lige düşecen lan varoş
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