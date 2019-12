TÜYAK 2019 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde başladı. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) ev sahipliğinde, "Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yangın Güvenliği" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını TÜYAK Başkanı Taner Kaboğlu yaptı. Kaboğlu, TÜYAK'ın 1994 yılından beri sempozyumlar düzenlediğini, bir dönem ara verdikten sonra 2009 yılından bu yana iki yılda bir sempozyum düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.Bu yıl sempozyumların altıncısını düzenlediklerini belirten Kaboğlu, "Sempozyumumuza olan ilgi her geçen gün artıyor. TÜYAK'a olan ilgi, bilinirliği her geçen gün artıyor. 2017 yılındaki sempozyumda 40 civarında katılımcı firma, yaklaşık 1500 metrekare sergi alanı ve 2 bin dolayında katılımcı yer almıştı. Bu sene sergi alanımızı yüzde 30 büyüttük, katılımcı firma sayımızı 49'e çıkardık. Toplam gelen misafir sayısının da 3 binlere ulaşmasını ümit ediyoruz." dedi.Yangın konusunda yapılan çalışmalara değinen Kaboğlu, "Türkiye'nin yangın konusunda hak ettiği noktaya gelmesi için TÜYAK her geçen gün artan istek ve kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor." ifadesini kullandı."Biz başımıza gelmeden ders almıyoruz"TÜYAK kurucu üyesi ve onursal başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç da Türkiye'de her yıl ortalama 400 fabrikanın yandığını, milli kaynakların da birlikte yok olduğunu dile getirdi.Fabrika yangınlarının işsizliği arttırdığını, müşteri kaybına neden olduğunu belirten Kılıç, sadece mal sahibinin değil, etki alanındaki herkesin kaybettiğini kaydetti.İstanbul'da beklenen depremde olası yangın riskine dikkati çeken Kılıç, "Depremden sonra en büyük risklerden birisi yangındır. Yangın riskinin içerisinde de en büyük risk endüstriyel tesislerde, yani fabrikalarda. Biz başımıza gelmeden ders almıyoruz. Son Kobe (Japonya) depremine baktığımız zaman zararın tamamına yakını deprem sonra yangından olmuştur. Los Angeles depremine baktığımız zaman yine öyle. Malezya depremine baktığınız zaman yeni öyle." değerlendirmesinde bulundu.Kılıç, depremle birlikte ortaya çıkan yangınların sebeplerine ilişkin de şunları söyledi:"Deprem sonrası yangın neden olur? Bir taraftan dökülen mumlardan, açık ateşlerden, açık ocaktan, özellikle de gazdan, gaz hatlarından. Doğalgazı İGDAŞ hemen kesiyor. Doğru, binaya girişte kesiyor, ama binadaki borular içerisindeki gaz aslında patlatmaya, binayı tamamen yakmaya yeterlidir. Depremde olmazsa olmaz binanın sağlamlığıdır. Bina sağlamsa ikinci planda yangın riski gelir. Ama eğer bina sağlam değilse zaten o zaman yangın da çıkmaz. Çünkü bina çöktüğü için yangın söner."Kılıç, her geçen gün depreme dayanıklı binaların yapıldığını ancak yangın güvenliği konusunun gözardı edildiğini savundu.İstanbul'da olası depremde oluşan yangınların kış ve yaz şartlarına göre değiştiğine işaret eden Kılıç, kış akşamları yaşanan depremlerde yangın riskinin daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından TÜYAK'ın tanıtım filmi sinevizyondan izlettirildi.Yangın güvenliği alanında çalışma yapan tasarımcı, üretici, uygulayıcı ve araştırmacıları bir araya getiren etkinlikte, Endüstriyel Tesislerde Can Güvenliği, Yangın Risk Yönetimi, Sigorta ve Yangın Önlemleri, Otomatik Söndürme Sistemleri ve Malzemeleri, Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri, Yangın Durdurucu ve Geciktirici Malzemeler, Kontrol Sistemleri ve Yangın Otomasyonu, Yangın Yönetmelikleri ve Standartları, Endüstriyel Tesislerde Güvenlik, Endüstriyel Tesis Yangınlarına Müdahale, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Mimari Tasarımın Yangın Güvenliğine Etkisi, Tehlikeli Maddeler ve Depolanması, Yangın Pompaları ve Hidratları, Duman Kontrol Sistemleri, Kişisel Koruyucu ve Kurtarma Malzemeleri ile Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konuları ele alınacak.Yarın sona erecek etkinlikte, yurt içi ve dışından gelen 48 konuşmacı, endüstriyel yangınlarda kayıpları en aza indirmek için fikirlerini sunacak.