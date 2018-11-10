Tüyap Adana 8.Geleneksel Bal Yarışmasında Adana Balı Ödüllendirildi

Adana Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarlarının simgesi haline gelen Bal yarışmasına 44 ilde faaliyet gösteren Adana arıcıları katıldı. 122 arıcının ballarını sergilediği yarışmayı Adana'nın Kozan ilçesinden 72 numaralı balı Ahmet Coşar kazandı. İkinci sırayı Yüreğir'den katılan Yemliha Arslan alırken üçüncü ise Yüreğir ilçesinden Fahrul İslam Eriz oldu. Kazanlara ödülleri Adana protokolü tarafından takdim edildi.

Adana'nın bal üreticileri, 8. Adana Geleneksel Bal Yarışması'nda en iyi olmak için yarıştı. 122 bal ve üreticisinin yarıştığı yarışmanın kazananı belli oldu. Dereceye girenlere ödüllerini; Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adana Miletvekili Müzeyyen Şevki, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana İl Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek ve Tüyap Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen verdi.

Yarışmada ipi Kozan ilçesinin üreticilerinden Ahmet Coşar göğüsledi. İkinci sırayı Yüreğir ilçesinden Yemliha Arslan alırken 3. Sırayı ise Fahrul İslam Eriz aldı. Dereceye girenlere altın ve arıcılık malzemeleri hediye edildi.