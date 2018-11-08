Tüyap Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarlarına Tarım Zirvesi Damga Vurdu

Zirve'nin ilk oturumunda Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele anlatılırken ikinci oturumda Adana Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Ekonomiye Katkıları anlatıldı.

Nil'den sonra Akdeniz'in en büyük deltası Çukurova Deltasında yer alan Adana, esas gelişimini tarım ürünlerinden ve tarıma dayalı sanayiden sağlıyor. Adana, pek çok ilden farklı olarak toplam yüzölçümünün yüzde 38'i ile tarım yapmaya müsait. Mevsim şartlarının da elverişli olması nedeniyle Adana, "Tarımın Başkenti" olarak anılıyor. Tarım sektörünün lokomotif kentlerinden biri olan Adana'da düzenlenen TÜYAP Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarları da bölgede büyük ses getiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından tarım firmalarını bir araya getiren Fuarlar, 7-11 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşiyor. İran, Azerbaycan, Gürcistan, Kıbrıs, Lübnan, Irak, Ürdün, Umman, Filistin, İsrail ve Tunus'tan alım heyetleri ağırlayacak olan Fuarların ziyaretçileri, modern tarım ve bahçeciliğin ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojiye tek bir çatı altında ulaşabiliyor.

Tarım Zirvesine büyük ilgi

TÜYAP Adana Tarım ve Sera-Fuarlarında 1. Adana Tarım Zirvesi gerçekleştirildi. 2 oturumda gerçekleştirilen Zirve'nin ilk oturumu saat 10.30'da Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele ile başladı. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturuma; Adana Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar, Muhammet Ali Tekin, Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan Vekili Remziye Karabucak, Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Miraç Yayla, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kutlu Sönmez, Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Serdar Satar konuşmacı olarak katıldı. Çiftçilerin mücadele konusunda bilgilendirildiği oturum, Akdeniz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

2. oturumun moderatörlüğünü ise Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım yaptı.. Saat 14.00'te başlayan oturumda Adana Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Adana Ekonomisine Katkıları anlatıldı. Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak olan Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine zemin hazırlandı. Oturuma konuşmacı olarak ise; Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nafi Baytorun katıldı. Büyük ilgi gören Zirve, katılımcıların beğenisi ile son buldu.

Adana 12. Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarları 7-11 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7 - 10 Kasım tarihlerinde 09:30-19:00 saatleri arasında 11 Kasım'da ise 09:30 ila 17:00 saatlerinde ziyaretçilerini bekliyor.