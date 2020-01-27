Tüyap Eskişehir 2. Gıda fuarı başarılı bir biçimde sonuçlandı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı,T.C. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin katkıları beraberinde, Eskişehir Ticaret Odası işbirliği ve Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, KOSGEB, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Eskişehir Lokantacılar Odası, Eskişehir Aşçılar Derneği (ESASDER) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) destekleri ile hazırlanan ESKİŞEHİR GIDA 2020, 2. Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı, 23-26 Ocak 2020 tarihlerinde ETO – TÜYAP Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

ESKİŞEHİR 2. GIDA FUARI'NA BÜYÜK İLGİ

Büyük ilgi odağı olan Eskişehir 2. Gıda Fuarı'nı İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinden toplam 60.372 kişi ziyaret etti. Anadolu'nun gurme lezzetlerini bir araya getiren Fuar, gıda sektörüne önemli katkılar sağladı.

FUARDA YAPILAN ETKİNLİKLER BÜYÜK İLGİ ODAĞI OLDU

Eskişehir 2. Gıda Fuarı'nda Konuk Şehir olan "Afyonkarahisar" ilk gün TAFED ve Afyon Profesyonel Aşçılar Derneğini'nin (AFPAD) katkılarıyla yaptığı yemek sunumlarıyla halkın yoğun ilgisine sahne oldu. Eskişehir tarafından çok beğenilen Afyon yemekleri halk tarafından tam not aldı. İkinci gün Eskişehir Aşçılar Derneği ve Eskişehir Lokantacılar Odası katkılarıyla gerçekleşen, protokol ve basın yarışmalarında ortaya çıkan renkli görüntüler eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Üçüncü gün Eskişehir Lokantacılar Odası destekleriyle gerçekleşen Eskişehir ilçelerinin yemek yarışmalarında Alpu birinciliği kucaklarken, Seyitgazi ilçesi ikinci, Han ilçesi üçüncü oldu. Son gün Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikler halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TAFED İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN GALA GECESİ'NDE PLAKETLER DAĞITILDI

Eskişehir 2. Gıda Fuarı'nda madalyalı aşçılar tarafından yapılan İç Anadolu'nun özel lezzetleri fuar alanında oluşturulan Gastronomi Mutfağı Özel Alanı'nda ilgililer ile buluşturuldu. Katılımcı ve ziyaretçiler İç Anadolu lezzetlerini tanıma olanağı buldu.

22 farklı bölgeden gelen aşçıların, Eskişehir Aşçılar Derneği'nin (ESASDER) ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) katkılarıyla düzenlenen Gala Gecesi'nde aşçılara plaketler takdim edildi.