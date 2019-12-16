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TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı'nı 87 bin 124 kişi ziyaret etti

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nı 87 bin 124 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

16.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:18TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı'nı 87 bin 124 kişi ziyaret etti
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Yayıncılar Birliği ve Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nı 87 bin 124 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 10-15 Aralık'ta düzenlenen fuara 155 yayınevi katıldı.
50 kültür etkinliğine ev sahipliği yapan fuardaki imza günlerinde yazarlar ile kitapseverler bir araya geldi.
Fuarı ziyaret eden 87 bin 124 kişiden, 13 bin 728'i okullarının organizasyonu kapsamında gelen öğrencilerden oluştu.
Yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisinin özellikle hafta sonunda yoğunlaştığı belirlendi.

Eskişehir, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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