Tüyap Fuar Kitabı 37. Kez Kapılarını Okurlarına Açtı -1

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:03



10 Kasım 2018 Cumartesi 17:03

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHATÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliği ile düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28. İstanbul Sanat Fuarı TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.18 Kasım tarihine kadar kitapseverlerin ziyaret edebileceği fuarın açılış töreni, TÜYAP Fuar Merkezi'nin Karadeniz salonunda yapıldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, fuarın bu yılki onur yazarı Selim İleri ile kitapseverler katıldı.'AVRUPA'NIN EN YOĞUN ZİYARETÇİ FUARINI DÜZENLİYOR OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ'Fuarın açılış konuşmasını TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu yaptı. Geçen yıl fuarı 742 bin kişini gezdiğini söyleyen Kavukçuoğlu, "Avrupa'daki fuar ziyaretleri içinde bir rekordur. Bundan kıvanç duyuyoruz, onur duyuyoruz Avrupa'nın en yoğun ziyaretçili fuarını düzenliyor olmaktan, bu fuarı 37 yıldır sürdürüyor olmaktan çok mutluyuz, sevinçliyiz" dedi.Fuarın açılışının bu yıl Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümüne denk geldiğini söyleyen Kavukçuoğlu, "O'nun sayesinde böyle bir Cumhuriyete sahibiz, bağımsızız, özgürüz" dedi.'YAYINCILARIMIZ İTHAL EDİLEN KAĞIDI BULUP BASMA NOKTASINDA GEÇEN YILIN YÜZDE 1 YÜZDE 2 GERİSİNDE'Zor bir yıl geçirdiklerini söyleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk: "Ağustos ayında yaşadığımız döviz dalgalanmaları nedeniyle yayıncılarımız ithal edilen kağıdı bulup basma noktasında geçen yıla göre şu anda sanıyorum yüzde 1, yüzde 2 civarında gerideyiz. Geçmişte SEKA'lar vardı. Evet, teknolojik olarak yetmiyordu, evet Türkiye'nin ihtiyacını karşılamıyordu ama o dönemin, genç Cumhuriyet'in kurduğu bir şeydi. Teknik olarak geliştirilebilirdi ve bugün başka bir şey yaşayabilirdik. Dolayısı ile bugün kağıt endüstrisi aslında stratejik midir değil midir? Bunun cevabını görmüş olurduk" dedi.FUARIN ONUR YAZARI SELİM İLERİ DE KONUŞTUFuar'ın onur yazarı Selim İleri, bir kişinin Büyük Taarruz 'un hemen öncesinde cephede Reşat Nuri Güntekin'in eserini okuduğunu belirterek, "O kişi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. İstikbal harbi anılarında Binbaşı Mahmut Saydam Gazi'nin odasına çekilip sabaha kadar Çalıkuşu'nu okuduğunu anlatıyor. Bugün 10 Kasım, 37. TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışında bunu hatırladım" dedi.'KİTAPTAKİ DARALMAYI MİLLET KIRAATHANELERİ AÇILIMI İLE ARTTIRMADA BİR AVANTAJ OLACAĞI KANAATİNDEYİM'Açtıkları Millet Kıraathanesi sayısının 30'u bulduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "Sayısız millet kıraathanesi açıyoruz bu ara. Bu ay 30'u falan bulacak. 7-24 açık olan mekanlar. Dolayısı ile bu kitaptaki daralmayı ve sıkışmayı millet kıraathaneleri açılımı ile arttırmada bir avantaj olacağı kanaatindeyim" dedi.VALİ YERLİKAYA: KATILIMICI SAYISI 1 BUÇUK MİLYON OLMALIAçılışta son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuştu. İstanbul'un nüfusunun 15 milyon olduğunu, geçen yıl fuara sadece 750 bin kişinin katıldığını hatırlatan Vali Yerlikaya, "Bu fuara öyle bir katılımcı sayısı olmalı ki; en az 1 buçuk milyon. Yani nüfusumuzun yüzde 10'u, öğrencilerimizin yarısını sağlayacak bir katılım sağlamalıyız" dedi.Katılımcılar, konuşmaların ardından sahnede kurdele keserek fuarın açılışını yaptılar. Vali ve beraberindekiler açılışın ardından fuarı gezdiler.