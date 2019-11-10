Haberler » Güncel » TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı - Haber

TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

10.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:56TÜYAP Kitap Fuarı'nda son gün kalabalığı
TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

'nde 2 Kasım 2019 tarihinde açılan TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler, fuara akın etti.  Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler,  bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı.  Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.


- İstanbul

Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Fuat Oktay: Kazakistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracağız
18:17 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ata'nın huzurunda
18:16 Siirt'te öğrencilerden 10 Kasım koreografisi
18:20 Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 8 yaralı
18:20 Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
16:53 Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:23:46