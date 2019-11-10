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TÜYAP KİTAP FUARI'NDA SON GÜN KALABALIĞI

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

10.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:01TÜYAP KİTAP FUARI'NDA SON GÜN KALABALIĞI
TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

Beylikdüzü'nde 2 Kasım'da açılan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler, fuara akın etti.  Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler,  bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı.  Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.

Görüntü Dökümü:

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Metrobüs Tüyap durağındaki kalabalıktan görüntüler

Kitap fuarına gelip-dönenlerden görüntüler

Metrobüsten inenler ve binenler

Detaylar


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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