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Tüyap kitap fuarı'nda son gün kalabalığı

TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.

10.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:25
TÜYAP Kitap Fuarı'nın son gününde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.
'nde 2 Kasım'da açılan TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler, fuara akın etti. Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler, bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı. Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.
Tüyap kitap fuarı'nda son gün kalabalığı

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA


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