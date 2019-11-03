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TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

03.11.2019 14:16TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Fuar alanının bulunduğu bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Metrobüs üst geçidinde de yoğunluk yaşanırken, o anlar havadan görüntülendi.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, öğle saatlerinde Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne düzenlenen kitap fuarına akın etti. Vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. Araç yoğunluğunun yanı sıra, fuar merkezinin önünde bulunan metrobüs üst geçitte de yoğunluk yaşandı. Uzun araç kuyruğu ve metrobüs üst geçitte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Öte yandan, yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar 2-10 Kasım 2019 arasında açık kalacak. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

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