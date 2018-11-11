Tüyap Kitap Fuarında Haftasonu Yoğunluğu

BU yıl 37'incisi yapılan Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı nedeniyle, İstanbullular Beylikdüzü
'ne akın etti.
Haftasonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda kişi öğle saatlerinden itibaren Büyükçekmece
'de bulunan TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne geldi. İçeride kitap stantlarını gezen vatandaşlar, güçlükle ilerleyebildi. Fuar alanına çıkan yollarda araç yoğunluğu yaşandı. Bu sırada fuarın çevresinde bulunan otoparklar dolma noktasına geldi.
Görüntü dökümü
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-Havadan otoparktaki yoğunluk
-Havadan insanların yürümeleri
-Havadan metrobüs durağındaki yoğunluk
-Havadan D100'den görüntü
-Fuar içindeki yoğunluk
-Fuar kapısındaki yoğunluk
-Metrobüs durağındaki yoğunluk
İstanbul,Beylikdüzü
11 Kasım 2018 Pazar 17:14