Tüyap Kültür Fuarları Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Otuz yedinci yaşını "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" teması ile selamlayan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Ödülü Sayın Selim İleri'ye TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Ünal tarafından verildi.

Bu yıl "Deneyim" temasıyla sanatseverleri karşılayan ARTİST 2018/ 28. İstanbul Sanat Fuarı Sanatçı Onur Ödülü Sayın Alev Ebüzziya adına Sayın Yonca Ebüzziya'ya TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Sayın Doğan Hızlan tarafından; Sanat ve Toplumbilim Kuramcısı Onur Ödülü Sayın Prof. Dr. Meral Özbek'e yazar Sayın Selçuk Altun tarafından; Açık Radyo'ya değer görülen Sanatsever Kurum Onur Ödülü Sayın Ömer Madra'ya tiyatro oyuncusu Sayın Gülriz Sururi tarafından; Koleksiyoner Onur Ödülü ise Sayın Erol Tabanca adına Sayın Defne Casaretto'ya T.C. Kültür Eski Bakanı Sayın Ercan Karakaş tarafından takdim edildi.

İstanbul Kitap ve Sanat Fuarları, 18 Kasım Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacaktır.