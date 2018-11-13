Tüyap Kültür Fuarları Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

13 Kasım 2018 Salı 15:56



13 Kasım 2018 Salı 15:56

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen ARTİST 2018/ 28. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri sahiplerini buldu.TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda "Onur Yazarı Ödülü" Selim İleri'ye, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal tarafından verildi.Bu yıl "Deneyim" temasıyla sanatseverleri karşılayan ARTİST 2018/ 28. İstanbul Sanat Fuarı "Sanatçı Onur Ödülü" ise Alev Ebüzziya adına Yonca Ebüzziya'ya, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan tarafından takdim edildi.Törende ayrıca "Sanat ve Toplumbilim Kuramcısı Onur Ödülü"nü Prof. Dr. Meral Özbek, Açık Radyo'ya değer görülen "Sanatsever Kurum Onur Ödülü"nü Ömer Madra, "Koleksiyoner Onur Ödülü"nü ise Erol Tabanca adına Defne Casaretto aldı.İstanbul Kitap ve Sanat Fuarları, 18 Kasım Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.