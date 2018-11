Tüyap'ta Aa Yayınlarına İlgi

15 Kasım 2018 Perşembe 16:57



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" devam ediyor.Ana teması "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" olan fuarın Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı (AA) da farklı türdeki özgün kitaplarını kitapseverlerle buluşturuyor.AA muhabirine açıklamada bulunan AA Kurumsal İletişim Yöneticisi Cüneyt Can, fuarda AA yayınlarından yeni çıkan "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika", "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi", "Trump ve Küresel Düzen" ile "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı" adlı eserleri okuyucuyla buluşturduklarını söyledi.Can, fuarda ikinci baskısını yapan "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı"nın İletişim fakültesi öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, eserin bazı fakültelerde de ders kitabı olarak okutulduğunu aktardı.Gazetecilik mesleğine yeni adım atanlar için de hem haber yazımı açısından hem işin mutfağını öğrenebilmek adına eserin aranan bir kitap olduğunu vurgulayan Can, şöyle devam etti:"Buraya gelen İletişim Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğu staj yaptıkları yerlerde de bu kitaba rastladıklarını, birçok televizyon kanalında ve basında kitap hakkında yayınlanan haberleri takip ettiklerini söylüyorlar. Öğrendikten sonra da hem arkadaşlarının alması üzerine hem de kitabın bir kaynaklık teşkil etmesi açısından kendi kitaplıklarında bulunması için eseri temin ediyorlar. Bizim açımızdan sevindirici bir durum. Çünkü Muhabir kitabı çok büyük bir birikimin eseri."Fuarda ayrıca, "Gökyüzünden Türkiye" adlı eserin de ilgi gördüğünü belirten Can, "Bu eser aynı zamanda eski fotoğraf teknikleriyle, yeni teknoloji fotoğrafçılığını buluşturdu. Özellikle fotoğrafçılar açısından da tam bir arşiv niteliğinde." diye konuştu."Istanbul Photo Awards Albümleri"nin de yer aldığı üçüncü salondaki AA yayınları standında zengin haber ve fotoğraf arşiviyle hazırlanan 2011, 2014 ve 2016 yıllıkları da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.