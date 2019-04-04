Tüyap'ta Stant Devrildi: 4 Yaralı

Kaynak: İHA

TÜYAP'ta stant devrildi: 4 yaralıİSTANBUL - Beylikdüzü TÜYAP'ta bir standın ziyaretçilerin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, bir anda devrildi. Ziyaretçiler ve bazı görevliler stant altında kalırken çevredeki vatandaşlar stant altında kalanların yardımına koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.