TÜYİSEN; tek çatı altında güç birliği oluşturdu

Kaçak ve ruhsatlılara karşı tek yürek

2019-2020 Eğitim yılında Sakarya Üniversitesi'ni (SAÜ) kazanan öğrencilerin üst düzey standartlarda konaklamasına olanak sağlayan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Yurtlar, Tüm Yurt İşverenler Sendikası (TÜYİSEN) çatısı altında buluşarak güç birliği oluşturdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜYİSEN Sakarya İl Başkanı Akif Akyıldız; bu yıl Sakarya Üniversitesi ile yakın iş birliği içerisinde olan yurtlarının üniversite içerisinde tanıtım faaliyetlerini birlikte yaparak, Sakarya'ya gelen öğrenci ve velilerin ruhsatlı ve denetim altında bulunan yurtlarda konaklamasına olanak sağlandığını söyledi. 19-23 Ağustos Sakarya Üniversitesi kayıt haftasında TÜYİSEN'e bağlı yurtlara kapılarını açan ve tanıtım faaliyetlerine destek veren Genel Sekreter Yaşar Kahraman'a faaliyet sonunda ziyaret edenTÜYİSEN üyeleri tarafından çiçek takdim edilerek teşekkür edildi. Faaliyet sonunda TÜYİSEN Yetkililerinin yaptığı açıklamada, Sakarya'ya gelen veli ve öğrencilerimizin doğru,kaliteli ve güvenli barınma yeri arayışında MEB'e bağlı yurtları tercih etmelerinin önemini vurgulayarak; Sakarya genelinde var olan kaçak ve ruhsatı olmayan yerlerin tercih edilmemesinin altı çizilerek bu işletmelerin denetim altında olmadığı için Veli ve özelliklede öğrenci mağduriyetlerinin yaşanacağını ifade ettiler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtların teşvik edilmesinin önemini vurgulayan TÜYİSEN Sakarya İl Başkanı Akif Akyıldız; sektörün önünün açılabilmesi için Kamuya maliyeti öğrenci başına yıllık yaklaşık 12.000 TL olan KYK Yurtlarının sürekli kapasite artırması yerine denetimli MEB yurtlarına da Vakıf yurtlarına verilen barınma ve yemek desteğinin kendilerine de verilmesinin önemini vurgulamıştır. MEB e bağlı Özel Yurtlara devlet desteği ile hem sektörün önü açılacak hem de Vakıf Yurtlarına verilen Devlet desteğinden MEB' e bağlı yurtları tercih eden Veli ve Öğrencilerin de faydalanması sağlanacaktır. Ayrıca TÜYİSEN çatısı altında toplanan Yurtların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Özel Okullara %50 indirimli verilen su tarifesinin kendileri içinde uygulanması taleplerini önümüzdeki günlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesine ileteceklerini belirtti.