Tüyler Diken Diken: Scary Stories To Tell İn The Dark Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Kaynak: WebTekno

Amerikan filmlerinden aşina olduğumuz kamp ateşi başında anlatılan korku hikayeleri, 1990'lı yıllarda Alvin Schwartz'ın eserlerine ilham kaynağı olmuştu. Schwartz, masalların ürkütücü kökenlerinden ve şehir efsanelerinden yola çıkarak hikayeler yazan ve çizen bir sanatçı olarak tanındı.Bu hikayeler, Guillerme Del Toro'nun yeni filminin de ilham kaynağı olarak öne çıkıyor. Normalde Schwartz'ın kitapları, ürkütücü doğalarına rağmen çocukları hedef alıyordu. Oldukça uzun süre tartışılan kitaplar için Stephen Gemmell'in yaptığı illüstrasyonlar da oldukça sürreal ve korkunçtu. Öyle ki kitabın 30. yıl baskısında yayınevi bu görselleri kitaptan çıkardı.Kitaplardan yola çıkan del Toro, kendi sinema çizgisiyle bu hikayelere cen vermeye karar verdi. Yönetmenin portfolyosunda hem Pan'ın Labirenti gibi fantastik, hem Crimson Peak, Mama gibi korku hem de Hellboy, Shape of Water gibi canavarlı filmler yer alıyor. Haliyle yönetmen, bu filmde yapımcılığı üstlense de işin üstesinden geleceğine emin. Filmin yönetmenliğini, del Toro'nun Trollhunter serisinde beraber çalıştığı Andre Ovredai yapacak. Del Toro filmin bir antoloji olmayacağını, hikayelerin bir araya getirileceğini söylüyor.Fragmanda yer alan görseller, kitaplarda adı geçen mekanlara ve olaylara oldukça uygun ancak çekim açılarından renk filtrelerine her şey del Toro'nun tarzını yansıtıyor.Scary Stories to Tell in the Dark, 9 Ağustos 2019'da sinemalarda olacak.