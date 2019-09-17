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Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü

Kayseri'de gözü dönmüş zanlı, kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği genci sokak ortasında bıçakladı. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

17.09.2019 09:45

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğü cinayet, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ARKADAN KOŞARAK SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti. Burak S.'nin iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Burak S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

T.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(43)
BYMACHO:Korkaklığın en güzel durumudur öldürmek, korkak insanlar ancak kendinden başka bir güçle üstünlük sağlama çabasındadırlar, insan olmanın erdemidir konuşmak, insan olmayan davranış biçimidir bu yapılan, kana kan, dişe diş anlayışı hayvanlar için geçerlidir, aynı cinse mensup hayvanlar bile birbirine üstün gelmek için öldürme gayreti gütmezler, yenilen o mıntıkayı terk eder, bunlara hayvan demek bile, hayvanın asaletine hakarettir, yazık, çok yazık olmuş delikanlıya,
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TABANCA:ARKADAN KOŞUP VURMAK NEDİR LAN. . . . .
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TARIK:senin mezhebin geniş demekki
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PATOZ:pıçahlamak çözüm değil. gonuşarak halletmek gerek. kanun var.
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YUH:kanun değil ganun
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HACİ ABİ:bacına sahip çık oğlum sen cezaevindeyken o yine takılacak hangi birini öldüreceksin?
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YALAN MI:ABİLER KIZ KARDEŞLERİNİN ERKEK ARKADAŞLARINI HEP ÖLDÜRMÜŞ OLSA KİMSE EVLENEMEZ
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UTANGAC:Senin gibilerden kactik yillarca. Iftira gunah. Sadece arkadastir belkide
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HERKESSALAK:Gerizekalı yoruma bak
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SERDENGEÇTİ:Kız kardeşini korumuş mu oldun şimdi!
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