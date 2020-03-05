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Tüylü Arkadaşlar Filmi

Tüylü Arkadaşlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tüylü Arkadaşlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53Tüylü Arkadaşlar Filmi
Yavru Kuşlar, Mooky ve Kooky, gençlik hayatlarının en iyi haberlerini yeni alırlar ve kasabanın en prestijli Tüy Kulübüne kabul edilirler. Tüy Kulübü başkanı, bilge yaşlı Hoot-Hoot, onlara ilk görevlerini sunar. Küçük Mooky ve Kooky görevlerini yerine getirmek üzere dokuzuncu bulutun üzerinde uçmaya başlarlar. Ancak, görevlerinin düşündüklerinden daha zor olduğunu farkında değildirler.


: James Snider
Senaryo: Charlie Kim
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Feather Friends
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 70 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 26.07.2019

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Amerika Birleşik Devletleri, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 18:16:21