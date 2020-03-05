Tüylü Arkadaşlar Filmi

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Yavru Kuşlar, Mooky ve Kooky, gençlik hayatlarının en iyi haberlerini yeni alırlar ve kasabanın en prestijli Tüy Kulübüne kabul edilirler. Tüy Kulübü başkanı, bilge yaşlı Hoot-Hoot, onlara ilk görevlerini sunar. Küçük Mooky ve Kooky görevlerini yerine getirmek üzere dokuzuncu bulutun üzerinde uçmaya başlarlar. Ancak, görevlerinin düşündüklerinden daha zor olduğunu farkında değildirler.James SniderCharlie KimAnimasyonFeather Friends2019ABDİngilizce70 dk.CJ Entertainment Turkey26.07.2019