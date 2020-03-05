Tüylü Arkadaşlar Filmi

Yavru Kuşlar, Mooky ve Kooky, gençlik hayatlarının en iyi haberlerini yeni alırlar ve kasabanın en prestijli Tüy Kulübüne kabul edilirler. Tüy Kulübü başkanı, bilge yaşlı Hoot-Hoot, onlara ilk görevlerini sunar. Küçük Mooky ve Kooky görevlerini yerine getirmek üzere dokuzuncu bulutun üzerinde uçmaya başlarlar. Ancak, görevlerinin düşündüklerinden daha zor olduğunu farkında değildirler. Yönetmen :
James SniderSenaryo:
Charlie KimFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Feather FriendsYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
70 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
26.07.2019 Tüylü Arkadaşlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.