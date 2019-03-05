05 Mart 2019, 10:58
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Tuyub'dan Gençlik ve Spor Müdürü Ak'a Ziyaret

Tuyub

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.

Ziyarette, TUYUB tarafından 28 Nisan'da beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu konuşuldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Türkiye Atletizm Federasyonu uluslararası organizasyonlar takviminde yer alan maratona gerekli desteği vereceklerini belirtti.

TUYUB Başkanı Akdağ da koşulacak maratona yerli ve yabancı yüzlerce atletin katılacağını vurgulayarak, Ak'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda TUYUB Başkanı Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri Ak'a forma hediye etti. Akdağ, Selim, Güncel
Kaynak: AA