Tuz Gölü Atış Alanı Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Ankara
Valiliğince, 6-12 Aralık
tarihlerinde "Hibrit Uzay Roket Motoru (HURM) Projesi" kapsamında "Sonda Sistemi" atışlı testlerinin yapılabilmesi maksadıyla Tuz Gölü
'nün güneyi geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığının Hibrit Uzay Roket Motoru (HURM) Projesi kapsamında, 6-12 Aralık'ta Sonda Sistemi atışlı testlerin yapılabilmesi amacıyla Tuz Gölü güneyinin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgeye ilişkin koordinat bilgileri ile giriş yasağı uygulanacak tarihlerin Ankara Valiliğinin internet sitesinde yer aldığı kaydedildi.
Aralık,Tuz Gölü
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:25