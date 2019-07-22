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Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını

Tuz Gölü'ne ziyaretçi akınıTÜRKİYE'nin önemli göllerinden ve ülkenin tuz ihtiyacını büyük oranda karşılayan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

22.07.2019 18:49
Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını
TÜRKİYE'nin önemli göllerinden ve ülkenin tuz ihtiyacını büyük oranda karşılayan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içinde bulunan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler göl üzerinde çıplak ayakla yürümenin keyfini çıkardı. Güneşin doğuşu ile birlikte gölü ziyarete gelen turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Ziyaretçiler, göl kenarındaki tesislerden tuzdan yapılmış lamba, krem, şampuan ve ayak losyonu gibi ürünler satın aldı. Yaz aylarında evlenen çiftlerin de ilgi odağı olan Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor. Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını
Kaynak: DHA
İç Anadolu Bölgesi, Tuz Gölü, Türkiye, Ankara, Güncel

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