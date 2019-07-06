06.07.2019 16:58
Haberler» Güncel» Haber

Tuz mağarasında nikah töreni

Tuz mağarasında nikah töreni

Iğdır'ın Tuzluca Belediyesi'nde düzenlenen Gurbetten Sıla'ya festivali kapsamında Tuz mağarasında düzenlenen nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Iğdır'ın Tuzluca Belediyesi'nde düzenlenen Gurbetten Sıla'ya festivali kapsamında Tuz mağarasında düzenlenen nikah töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Tuzluca Belediyesi tarafından tertiplenen "Gurbetten sılaya" festivali kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen Tuzlucalılar hemşerileriyle bir araya geldi hasret giderdi.

Yöresel yemeklerin hazırlandığı festival alanında yöresel ürenler de görücüye çıktı.

Tuzluca'nın simgesi olan Tuz Mağarasında yerin bin 500 metre altında nikah törene festivale damgasını vurdu. Festival etkinlikleri kapsamında ayrıca toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Said Türkan'ın kıydığı nikah töreninin ardından davetliler gönüllerince eğlendi.

Tuzluca Belediye başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, 2 gün boyunca devam edecek olan festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Tuzluca, Iğdır, Sıla, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:21   Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü
18:21   Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı
18:19   Vosvos tutkunları Bolu'da buluştu - BOLU
18:19   Cezayir'de muhalifler, ulusal diyalog konusunu görüştü
18:14   Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni
18:14   Milli mücadele anısına Ejder 3200'e tırmandılar
18:14   Afyonkarahisar'da yeni jeotermal saha bulundu