Haberler » 3. Sayfa » Tuzak kurarak şahin avı yapan avcılar yakalandı

Tuzak kurarak şahin avı yapan avcılar yakalandı

Konya'da, tuzak kurmak suretiyle şahin avı yapan iki avcı yakalandı.

10.10.2019 12:28Tuzak kurarak şahin avı yapan avcılar yakalandı
Konya'da, tuzak kurmak suretiyle şahin avı yapan iki avcı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı milli parklar ekipleri tarafından müşterek yürütülen denetim ve kontrollerde, yasak olduğu halde tuzak kurarak şahin avı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Şahısların yanlarında bulunarak ele geçirilen şahin avında kullanılan 5 tuzak, 13 canlı güvercin, 1 ölü güvercin, 1 adet gözleri dikili halde kerkenez kuşu, 2 el dürbünü, 3 bıçağa el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, canlı güvercinler ile tedavisi yapılan kerkenez kuşunun doğaya geriye salındığı, iki avcı hakkında ise kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle haklarında cezai işlemler yapılacağı bildirildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Cihanbeyli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:45 Yozgat'ta Suriye uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
13:39 Tur teknesine turist gibi bindiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
13:38 Başkomiser Kaya, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
13:33 El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı
13:30 Barış Harekatı'na ilişkin asparagas habere gözaltı
13:28 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladılar
13:29 Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu
10.10.2019 13:51:04