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Tuzakla keklik avcılığına ceza

Konya'nın Akören ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yöntemle tuzak kurarak keklik avladığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

01.10.2019 12:46Tuzakla keklik avcılığına ceza
Konya'nın Akören ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yöntemle tuzak kurarak keklik avladığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avdan Mahallesinde kara avcılığına yönelik olarak yürüttüğü denetimde, keklik yakalama tuzağıyla keklik avı yapmak isteyen bir kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, keklik avında kullanılmak istenen 7 tuzağa el koyarken, şahıs hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından kara avcılığına muhalefet ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - KONYA

Jandarma, Akören, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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