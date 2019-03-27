Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın
, "Millet iradesinin gücünü kırmaya yönelik yapılan tuzaklarda hep dalgakıran görevi gördük. Millet iradesiyle ilgili dalga kurulması gerekiyorsa orada da dalga kuran görevi gördük. Çünkü biz bunu bugünkü siyasal iktidar için yapmadık. Biz bunu, bu ülke, coğrafya, yerküre, mazlumlar için yaptık." dedi
Yalçın, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
'nun da katıldığı Nezihe Yalvaç
Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara Memur-Sen Adana
Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda yaptığı konuşmada, sendikalarının hiçbir zaman milletle kavga
etmediğini, mücadelelerinin, her zaman meşru hakların mücadelesi olduğunu kaydetti.
Hiçbir zaman ötekileştirmediklerini ve değersizleştirmediklerini vurgulayan Yalçın, bundan sonra da aynı şekilde yollarına devam edeceklerini belirtti.
Sendikal mücadelelerinin özelde üyeleri, genelde de ülke için olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:
"Millet iradesinin gücünü kırmaya yönelik yapılan tuzaklarda hep dalgakıran görevi gördük. Millet iradesiyle ilgili dalga kurulması gerekiyorsa orada da dalga kuran görevi gördük. Çünkü biz bunu bugünkü siyasal iktidar için yapmadık. Biz bunu, bu ülke, coğrafya, yerküre, mazlumlar için yaptık. Bu ülke ilelebet ayakta kalmak zorunda. Bugün mazlumların, mağdurların umudunu, Sayın Cumhurbaşkanının başında bulunduğu siyasal irade temsil ediyor, Türkiye
bu anlamda yeryüzüne umut aşılıyorsa, öyleyse 'Biz sendikacıyız, her şeye muhalefet etmeliyiz' aymazlığına düşmek bizim gibi erdemli sendikal yaklaşıma asla yakışmaz. Bu iradeye omuz vermek, mazlumların umudunu çoğaltmak lazım. Dünyayı yaşanabilir kılma noktasında bu iradeyi güçlü kılmaz lazım."
"Türkiye'nin istikrarı, dirayeti bizim için birinci önceliktir"
Ülke için en önemli şeyin istikrar olduğunu dile getiren Yalçın, "İstikrarsızlık Türkiye'de baş gösterirse biz ağlarız, bedelini biz öderiz. İstikrarsız zeminler birilerinin selameti açısından son derece kıymetlidir. Çünkü, istikrarsız zeminler tahterevallinin ucu gibidir. Bir taraf yukarı kalkar, bir taraf aşağı iner." diye konuştu.
İstikrarsız ortamlarda birilerinin nimet avcılığı yaptığını söyleyen Yalçın, " 28 Şubat
'ta milletin iradesini tırpanlayanlar, Türkiye'deki para babaları, ağalar, baronlar 381 milyon doları hortumladılar. Bugün o haksız kazançlarının üzerinde sefa sürüyorlar, biz kaybettik. Çünkü biz sabit gelirliyiz bizim hanımız, hamamımız, ticarethanemiz, şirketlerimiz yok. Bizim bordrolarımız var. Ülkede dolar kuru oynar bizim aklımız yerinden oynar. Biz kaybederiz, ülke kaybeder. Ama bu ülkede hangi ortam olursa olsun kazanacak olan omurgasız bir zemin, kitle her zaman için vardır. Sayısının çok olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin istikrarı, dirayeti bizim için birinci önceliktir." değerlendirmesinde bulundu.
Yalçın, adil bir dünya için ülkenin istikrarının, ortaya koyduğu cesaretin sürdürülebilir olması gerektiğini, tökezlenildiği anda dünden daha fazla sıkıntıyla karşı karşıya kalınacağını ifade etti.
Ali Yalçın, Türkiye, Memur Sen, Güncel
Kaynak: AA