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Tuzköy su sorunu çözüme kavuştu

Gülşehir Belediyesi tarafından Tuzköy mahallesinin su sorunu çözüme kavuşturuldu.

27.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:01Tuzköy su sorunu çözüme kavuştu
Belediyesi tarafından mahallesinin su sorunu çözüme kavuşturuldu.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'nin talimatıyla harekete geçen belediye su ve kanalizasyon ekipleri, geçtiğimiz aylarda ana boru içinde büyümüş ve ana borunun tamamını kaplamış kökleri temizleyerek su sorununa kısa vade çözüm üretilmesinin ardından su sorunu uzun vadeli çözüme kavuşturuldu.

Daha sonra su ihtiyacı konusunda teknik hesaplamalar yaparak mahallenin ihtiyacı olan su için teknik fizibilite çalışması yapan belediye ekipleri, kuyuda bulunan dalgıç pompaları yenisi ile değiştirerek Tuzköy Mahallesinin su sorununu uzun vadeli çözüme kavuşturdu. Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, konu hakkında yaptığı açıklamada, yıllardır devam eden ve bir türlü çözüm üretilmeyen Tuzköy Mahallesi su sorununu geçen aylarda tespit ederek ana boru içindeki oluşan köklenmeyi temizleyerek mahallenin su ihtiyacına kısa vadede cevap verdiklerini belirti. Şimdi ise, kuyu içinde bulunan ve mahalleye su pompalayan dalgıçları komple yenileyerek, sorunu uzun vadeli çözüme kavuşturduklarını dile getiren Başkan Çiftci, yenilenen dalgıç pompaların tüm fizibilite çalışması yapılarak, mahallenin ihtiyacı ölçüsünde teknik veriler dahilinde yeni pompa satın aldıklarını belirtti. - NEVŞEHİR

Fatih Çiftçi, Gülşehir, Tuzköy, Güncel

Kaynak: İHA

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