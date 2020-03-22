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Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı'dan sağlıkçılar için sosyal medya üzerinden mini piyona...

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan sağlıkçılar için sosyal medya üzerinden mini piyona konseri Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı piyano başına geçip canlı yayın yapıp konser vererek sağlıkçılara moral verdi Tuzla Belediye Başkanı Dr.

22.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:19

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan sağlıkçılar için sosyal medya üzerinden mini piyona konseri

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı piyano başına geçip canlı yayın yapıp konser vererek sağlıkçılara moral verdi

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, saat 21: 00'de sosyal medya üzerinden canlı yayında sağlık çalışanları ve evde kalan herkes için küçük bir performansla piyanosundan mini bir moral ve teşekkür dinletisi düzenledi. Bu mini dinletiyle gece gündüz demeden korona virüsle mücadelede yılmadan çalışan sağlık camiasına teşekkür ederken Tuzlalılara da hoş bir sürpriz yapmış oldu.

Daha önce sağlık çalışanlarına sanat güneşi Zeki Müren'nin " Bu böyle yarım kalmayacak" isimli eseriyle sürpriz yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yeni bir sürprizle hem evden çıkmayarak mücadeleye destek olan vatandaşlara, hem de virüsle mücadelenin kahramanı sağlık personeline moral vermiş oldu.

Dr. Şadi Yazıcı 65 yaş üstü hemşerilerini daha önce telefonla arayıp ihtiyaçlarını sorarak örnek bir çalışma başlattı. Sokağa çıkma yasağı ile ülke geneline yayılan uygulamayla vatandaşların zaruri haller dışında evden çıkmadan bu mücadeleye destek vermesi amaçlanıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı’dan sağlıkçılar için sosyal medya üzerinden mini piyona...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı'dan sağlıkçılar için sosyal medya üzerinden mini piyona...
Etiketler : Şadi Yazıcı, Tuzla, Genel

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