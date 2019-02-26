Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Açıklama: Sabotaj Olabilir

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Tuzla'da sabahın erken saatlerinden itibaren duyulan ağır kimyasal kokuyla ilgili konuşarak, "Sabotaj ihtimali olabilir. Soruşturma başlatıldı" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'daki kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçeyi saran kokuya ilişkin şunları söyledi;

''Bugünkü bu hadise çok ilginç bir hadise. Emniyet yetkilileriyle, valilikle, AFAD yetkilileriyle görüştük. Çok ilginç, rögar kapağının açılıp herhangi bir yerde; Moda'da da Üsküdar'da da olabilecek rögar kapağının açılıp dökülen madde olduğu düşünülüyor.

"İNSANIN KAFASINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ BİLE UYANABİLİYOR"

Maddenin ne olduğuna dair araştırma yapılıyor. İşin müsebbipleri aranıyor. Mahalleyi bile kapsamadığı için, bir vidanjör ve kimyasal döküm olmadığını; lokal bir hadise olduğunu ve özellikle de birilerinin bir sabotaj gibi olabileceği şüphesi bile uyanabiliyor insanın kafasında.''

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

OKUL YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ EVLERİNE GÖNDERDİ

Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı.

Kaynak: İHA