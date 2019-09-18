Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Yangın bir makineden çıkmış. Can kaybı yok"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Yangın bir makineden çıkmış.

18.09.2019 14:54
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Yangın bir makineden çıkmış. Can kaybı yok"
İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, fabrika yangını ile ilgili konuşarak, "Yangın bir makinede çıkmış. Can kaybı yok" dedi.
Tuzla'da kimya ve asfalt fabrikasında çıkan yangın ile ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi yazıcı açıklamada bulundu. Başkan Yazıcı, "Ormana geçiş ve diğer fabrikalara sıçraması engelledi. Can kaybı yok. Tüm personel dışarı çıkarılmış. Dumandan etkilenen iki kişi var. Acilen boşaltılmış. Arabalarını bile alamamışlar. Hafifletici olay ise etrafında patlamaya neden olacak bir fabrikanın olmamış. Bir makinede çıkmış. Doğalgaz değil" dedi.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı:

Şadi Yazıcı, Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:12 Balıkesir Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan hastaneye kaldırılan öğrenciler hakkında açıklama
20:05 Elazığ'daki tefeci operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
20:05 Almanya'da işçi fabrikadan çaldığı silahları çetelere sattı
19:59 Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
19:58 Sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi çatıdan düştü
19:42 Samandağ'da zeytinlik alanda yangın çıktı
19:35 Tekirdağ'da orman yangını