Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, canlı yayında piyano çaldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, saat 21: 00'de canlı yayında sağlık çalışanları ve evde kalan herkes için küçük bir performansla piyanosundan mini bir moral ve teşekkür dinletisi düzenledi. Başkan Yazıcı, mini dinletiyle gece gündüz demeden virüsle mücadelede yılmadan çalışan sağlık camiasına teşekkür ederken, Tuzlalılara bir sürpriz yapmış oldu.

Daha önce sağlık çalışanlarına sanat güneşi Zeki Müren'in "Bu böyle yarım kalmayacak" isimli eseriyle sürpriz yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yeni bir sürprizle hem evden çıkmayarak mücadeleye destek olan vatandaşlara, hem de virüsle mücadelenin kahramanı sağlık personeline moral verdi.

Dr. Şadi Yazıcı 65 yaş üstü hemşerilerini daha önce telefonla arayıp ihtiyaçlarını sorarak örnek bir çalışma başlattı. Sokağa çıkma yasağı ile ülke geneline yayılan uygulamayla vatandaşların zaruri haller dışında evden çıkmadan bu mücadeleye destek vermesi amaçlanıyor.

Kaynak: DHA