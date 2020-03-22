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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış Korana virüsü salgınında en büyük risk grubu olan 60 yaş üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçları için Tuzla Belediyesi seferber oldu.

22.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:22
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış
İSTANBUL - Korana virüsü salgınında en büyük risk grubu olan 60 yaş üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçları için Tuzla Belediyesi seferber oldu. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşlı vatandaşları telefonla arayarak sohbet etti ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Telefonda Belediye Başkanının sesini duyan yaşlı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı bu akşam saat 21.00'da sosyal medya üzerinden evde kalan yaşlılar için piyona çalarak evde kal çağrısında bulunacak.
Tuzla Belediyesi korona virüsü salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 60 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu. Tuzla Belediyesi korona virüsü nedeniyle evlerinde olan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çağrı merkezi ihbar hattı üzerinden yaşlı vatandaşları arayarak onlarla sohbet etti. Tuzla Belediyesinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu ve dışarıya çıkmamaları için telkinlerde bulundu. Telefonun diğer ucunda Belediye Başkanını gören yaşlı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Başkan Şadi Yazıcıya çok teşekkür eden yaşlı vatandaşlar bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını ifade ettiler.
Öte yandan Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı Twitter hesabından, "Bizim için çok değerlisiniz. Şimdilik telefonla hasret giderdik, yakında yeniden birlikte olacağız. Çalışma arkadaşlarımız 65 yaş üstü büyüklerimizi arıyor, hatırlarını soruyor. İhtiyaç duyduğunuzda lütfen 4440906-112-155-156 iletişim numaralarımızı arayın" paylaşımında bulundu. Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan örnek davranış

Kaynak: İHA

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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış
Etiketler : Tuzla Belediyesi, Yaşar Yazıcı, Tuzla, Genel

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