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Tuzla Belediyesi kan bağışı kampanyası düzenledi

Kızılay ile Tuzla Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasına çok sayıda vatandaş katıldı.

Tuzla Belediyesi kan bağışı kampanyası düzenledi
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
Kızılay ile Tuzla Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasına çok sayıda vatandaş katıldı. Kan bağışı etkinliğine katılan Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı "Covid-19 nedeniyle kan veren vatandaşlarımızın sayısı azalması ve kan stoklarının düşmesi nedeniyle bu etkinliği düzenliyoruz" dedi.

Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasıyla birlikte Tuzla Belediyesi Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. İftardan sonra Tuzla Belediye binasının önüne kurulan Kızılay'ın çadırına vatandaşlar ilgi göstererek kan bağışı yaptı.

"KAN STOKLARI DÜŞTÜĞÜ İÇİN BU KAMPANYAYI DÜZENLİYORUZ"

Etkinliğe katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr.Sadi Yazıcı, "Çok önemli bir kampanya çünkü Covid-19 nedeniyle; kan veren vatandaşlarımızın sayısının azalması, ülkemizdeki kan stoklarının düşmesi Covid-19'un dışında süren hayatın olduğu ve bu süren hayat boyunca da cerrahi müdahaleler olmak üzere kan ihtiyacı olan birçok hastamızın olduğunu düşününce de bu süreçte düşen kan stoklarının eski seviyesine getirebilmek için kan bağışı düzenliyoruz" dedi.

"COVİD-19 HASTALIĞINI GEÇİRENLERİ DE DAVET EDİYORUM"

Türkiye'de kan bağışı kampanyasını en tecrübeli şekilde Kızılay'ın yaptığını belirten Yazıcı şunları söyledi: "Bir baba, bir hekim, toplumun bir bireyi ve bir belediye başkanı olarak rica ediyorum; mümkünse herkesi kan vermeye davet ediyorum, çünkü birçok insanın buna ihtiyacı var. Birçok insanın hayatı kurtulacak. Aynı zamanda duyarlılıkla birlikte Covid-19'u geçirmiş olan vatandaşlarımızın en son negatif sonucunu öğrendikten 28 gün sonra plazma bağışıyla birlikte Kartal Kızılay Kan Merkezi'nde birçok Covid-19 hastasının da iyileşmesi sağlanacaktır. Covid-19 hastalığını da geçiren vatandaşları da bu duyarlılığa davet ediyorum."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Haber

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