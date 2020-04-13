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Tuzla Belediyesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlara yardımları sürüyor

Tuzla Belediyesi'nin oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

13.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:11
Tuzla Belediyesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlara yardımları sürüyor
Tuzla Belediyesi'nin oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Kaymakamlığı öncülüğünde, Tuzla Belediyesi birimlerinin katılımıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Belediye zabıta ekipleri vatandaşların alışverişlerine yardımcı olurken, aşevinden pişirilen yemekler, günlük olarak evlere servis ediliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Vefa çalışmasıyla hem vatandaşlarımızın ekmek ve eczane gibi zaruri tüketim gereksinimleri için alışverişlerini yapıyor, hem de yemek yapacak durumu olmayan büyüklerimize aşevimizden sıcak yemek servisi yapıyoruz" dedi.
"İlçemizin her köşesinde hayata dair her tedbiri alıyoruz. Mama ve su dağıtan ekiplerimiz, sokak hayvanları için mama ve su dağıtımına devam ediyor" ifadelerini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti:
"Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Her mahalle, her cadde ve her sokakta biz varız. Araçlarımız, ekiplerimiz, teknolojik altyapımız, iletişim merkezimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve tüm çalışanlarımız ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu zor dönemde de vatandaşlarımız ile iletişimimizi artırarak tüm imkanlarımızla Tuzlalıların yanında olmaya devam edeceğiz. İlçe kaymakamlığımız başta olmak üzere diğer tüm kamu kurumları ile koordineli olarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bizler her yerdeyiz. Siz Evde kalın. Merak etmeyin. Biz buradayız. "

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel
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