Tuzla Belediyesi sağlık çalışanlarının her daim yanında
Covid-19 mücadelesinin en ön saflarında mücadele eden sağlık çalışanları, özverili çalışmalarıyla evlerinde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlara ilham oluyor.
10.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:35
İlçe genelinde kesintisiz süren çalışmaları değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Hem bir hekim hem şehr-i emin olarak ilçemizin her köşesine ulaşıp, olmamız gereken her notada vaktinde olmak için yorulmadan çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımız ülkemizde uluslararası alanda örnek gösterilen bir mücadeleye imza atarke,n bizler de onlara destek olmak için var gücümüzle çalışıp tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bir yandan koruyucu tedbirler alırken, diğer yandan bilgilendirme ve duyurular ile vatandaşımızın yapması gerekenleri anlatıyoruz. Sahada temizlik, dezenfekte, yıkama çalışmaları yaparken saha gerisinde çağın imkanlarını kullanarak vatandaş taleplerini online izliyoruz ve vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bir hekim olarak hem sağlık çalışanlarımızın mücadelesini, hem ülkemiz adına alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasını hem de vatandaşlarımızın sürece katkılarını görüyor, bizler de başta sağlık çalışanları olmak üzere süreçte gece gündüz çalışan emniyet güçlerimiz ve diğer tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde devam eden saha çalışmalarıyla beraber bilgilendirici ve eğitici görsel, film ve duyurularla vatandaşların evde kalarak sağlık çalışanlarına destek olmasına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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